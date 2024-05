Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η καινοτομία του οίκου Bulgari όταν το 1998 παρουσίασε το ρολόι χειρός Aluminium Bulgari με τον πρωτόγνωρο, για την εποχή, συνδυασμό υλικών για ρολόι. Το 2023, θα του απονεμηθεί και το RED Dot Design Best of the Best Award, επιβεβαιώνοντας την ανεκτίμητη δημοτικότητα και διαχρονικότητα ως σύμβολο ενός sport/chic ρολογιού. Για 25 και πλέον χρόνια παραμένει αλώβητο από το χρόνο και ένα best seller της Bulgari.

Τον Δεκέμβριο του 2023 στη Βαρκελώνη, η Bulgari αποφάσισε να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στους τελικούς του Παγκοσμίου τουρνουά Grand Turismo. Θέλοντας να τιμήσει τα δέκα χρόνια του προγράμματος Vision GT που εγκαινίασε την επίσημη συνεργασία της αυτοκινητοβιομηχανίας με την εξέλιξη αγωνιστικών αυτοκινήτων για το Grand Turismo video game, η Bulgari παρουσίασε το Bulgari Aluminiun Vision GT Car, αγωνιστικό πρωτότυπο αυτοκίνητο σε πραγματική κλίμακα 1:1 που θα προσφερθεί μελλοντικά και στους παίκτες σαν επιλογή. Μια παγκόσμια πρώτη, όπου σχεδιάζεται κατασκευάζεται και παρουσιάζεται ένα hyper car, για πρώτη φορά, από μια ωρολογοποιία που θα αγωνιστεί στο Grand Turismo. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και η ποιότητα φινιρίσματος είναι αξιοθαύμαστες.

Το αυτοκίνητο

Το Bulgari Aluminiun Vision GT είναι το αποτέλεσμα μιας συνέργειας μεταξύ δυο αξιόλογων οραματιστών, του Fabrizio Buonamassa Stigliani, διευθυντή προϊοντικού σχεδιασμού της Bulgari, και του Fabio Filippini, τέως σχεδιαστή της Pininfarina και ιδρυτή της εταιρείας δημιουργικού σχεδιασμού ACCAEFFE.

Αμάξωμα από βουρτσισμένο αλουμίνιο με ανθρακόνημα στο κάτω μέρος και λαστιχένια κομμάτια στις εκτεθειμένες περιοχές για προστασία, συνθέτουν την λιτή, απέριττη και κομψή σχεδίαση.

Εσωτερικά ένας συνδυασμός αλουμίνιου, μαύρου λάστιχου και γκρι-ανθρακί Alcantara με κίτρινες πινελιές συνθέτουν τις χρωματικές αντιθέσεις των υλικών που προσδιορίζουν την έντονη προσωπικότητα του Bulgari Vision GT.

Οι δύο χρονογράφοι

Το όλο project υπήρξε και η πηγή έμπνευσης στη δημιουργία δυο συλλεκτικών επετειακών ρολογιών BULGARI Aluminium X Gran Turismo Special Edition 2023. Το μοντέλο 104006 με το κίτρινο καντράν που θα παραχθεί σε μόλις 500 αντίτυπα…

…και το μοντέλο 103893 με βουρτσισμένο γκρι-ανθρακί καντράν, κίτρινους δείκτες και αρίθμηση που θα κυκλοφορήσει σε 1.200 αντίτυπα

Η τιμή τους θα είναι 5.200 € έκαστο. Ήδη την ώρα που θα διαβάζετε τις γραμμές αυτές, σε πολλές χώρες η διαθεσιμότητα τους έχει εξαντληθεί…

