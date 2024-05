Η θεωρία του χάους αντανακλάται στα εδάφη της Νέας Καληδονίας από τις αρχές της εβδομάδας. Η ψήφιση ενός νομοθετήματος στη Γαλλία από την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, ως άλλο τίναγμα των φτερών μιας πεταλούδας, προκάλεσε -όχι μια απλή βροχή μα- ένα τεράστιο κύμα αντίδρασης στο νησί του Ειρηνικού ωκεανού.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες είδαμε τέτοιας κλίμακας βία που δεν έχουμε δει για τριάντα χρόνια» ομολόγησε η πρόξενος της Αυστραλίας στη Νέα Καληδονία. Σημείωσε δε πως «αποτελεί το τέλος μιας ειρήνης τριάντα ετών».

Ήδη οι νεκροί είναι τέσσερις ως θλιβερή εξέλιξη των ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ ντόπιων διαδηλωτών και των δυνάμεων καταστολής. Τα τρία εκ των θυμάτων ήταν νεαρής ηλικίας πολίτες (δύο άνδρες, μία γυναίκα) κι το τέταρτο ένας 24χρονος αστυνομικός εν υπηρεσία. «Έβγαλε το κράνος του για να συζητήσει και πυροβολήθηκε στο κεφάλι», μετέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράλ Νταρμανέν, για τον θάνατο του αξιωματικού.

Κατά μαρτυρίες, οι εξεγερμένοι είναι οπλισμένοι με τυφέκια και πλήθος φυσιγγίων.

Μολονότι η απόσταση από το Παρίσι στην πρωτεύουσα Νουμέα υπερβαίνει 16.700 χιλιόμετρα και η διάρκεια μιας αεροπορικής πτήσης αγγίζει τις 24 ώρες, τα μαντάτα ταξίδεψαν πολύ γρήγορα στην άλλη άκρη του κόσμου. Η μαμά Γαλλία έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση της εκλογικής διαδικασίας στη Νέα Καληδονία και οι αυτόχθονες εξεγέρθηκαν.

Το νησί των 18.5 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε έκταση (δυο φορές μεγαλύτερο από την Κρήτη) και των 270.000 κατοίκων (δυο φορές λιγότερων από την Κρήτη) αποτελεί μια από τις υπερπόντιες κτήσεις της Γαλλίας ανά τον κόσμο. Άρα κι ένα από τα πιο απομακρυσμένα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικά η Νέα Καληδονία αποτελούσε κομμάτι γης που αποσχίστηκε από τη Νέα Ζηλανδία και πάρα πολύ αργότερα, μόλις το 1774, ανακαλύφθηκε από τον Τζέιμς Κουκ. O Βρετανός θαλασσοπόρος επέλεξε αυτό το όνομα, διότι του θύμιζε την Καληδονία της Σκωτίας.

Οι Γάλλοι προσάρτησαν τη Νέα Καληδονία ως αποικία της τότε αυτοκρατορίας τους το 1853, ως ένα από τα πέντε νησιά μεταξύ Ινδικού και Ειρηνικού που κατέλαβε ο ναύαρχος Φεμπριέ-Ντεσπουάν, προτού το 1946 δημιουργήσουν το εξευγενισμένο καθεστώς των υπερπόντιων εδαφών. Παρείχαν επί της ουσίας το ως σήμερα -θαμπό, ομιχλώδες κι άκρως αμφιλεγόμενο- δικαίωμα της ημιαυτονομίας, καθώς ο εποικισμός από λευκούς είχε γεννήσει ποικίλα προβλήματα, κοινωνικούς διαχωρισμούς που ίσχυαν επί χρόνια και εκμετάλλευση των ντόπιων.

Φυσικά σε όλη αυτή τη διαδρομή των δεκαετιών διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο κι ας έχουν γεννηθεί κατά καιρούς κινήματα για την ανεξαρτησία, κυρίως από μέλη της φυλής των Κανάκ. Πρόκειται για τη φυλή που αποτελεί το 41.2% του συνολικού πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2019 και απαιτεί αυτοδιάθεση, σε αντίθεση με το 24.1% της «ευρωπαϊκής κοινότητας» που διαμένει στο νησί και τηρεί στενούς δεσμούς με το Παρίσι.

Μια τέτοια ανάφλεξη ενεργοποιήθηκε από την περασμένη Δευτέρα, όταν ζωντάνεψε το ηφαίστειο της οργής κατά της μαμάς Γαλλίας.

Η κυβέρνηση Μακρόν έφερε προς ψήφιση στο γαλλικό κοινοβούλιο τη διάταξη εκείνη που ανέτρεπε τη Συμφωνία της Νουμέα (υπεγράφη το 1998 μετά από μακρά αντιδικία) και χάριζε δικαίωμα ψήφου σε περισσότερους, μη αυτόχθονες, κατοίκους. Το σύνταγμα όριζε μέχρι προσφάτως πως η ψήφος στις επαρχιακές εκλογές περιοριζόταν μόνο σε όσους διέμεναν στο νησί πριν από το 1998.

Πλέον θα έχουν τη δυνατότητα κι όσοι συμπληρώνουν απλώς μια δεκαετία στη Νέα Καληδονία, με αποτέλεσμα ν’ αλλάζει ριζικά η δομή των εκλογικών καταλόγων.

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία εκλήθη ως απόπειρα περαιτέρω παρέμβασης προκειμένου από τη μία να ενισχυθεί η παρουσία των Γάλλων στο αρχιπέλαγος (την ώρα που Κινέζοι και Αμερικανοί κατέχουν το δικό τους γεωπολιτικό μερίδιο) και από την άλλη να μειωθεί η ισχύς των γηγενών που εν τέλει ξεχύθηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Οι ταραχές και οι βίαιες συγκρούσεις ήρθαν ως συνεπακόλουθο όλων αυτών.

Η γαλλική κυβέρνηση ισχυρίστηκε πως ήταν μια αναγκαία αλλαγή εκδημοκρατισμού της διαδικασίας. Γι’ αυτό και «η βία δεν θα γίνει ανεκτή» όπως υποστήριξε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ, υπογράφοντας μάλιστα διάταγμα που κήρυξε τη Νέα Καληδονία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για δώδεκα ημέρες.

