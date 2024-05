Εκατοντάδες μέτωπα φωτιάς μαίνονται στον Καναδά και 3.500 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Η περίοδος των πυρκαγιών άρχισε νωρίτερα από το συνηθισμένο και αναμένεται δύσκολη κι εξαιρετικά επικίνδυνη. Η πυρκαγιά εκτείνεται σε περίπου 25.000 στρέμματα και χθες βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια.

Στη γειτονική επαρχία Αλμπέρτα, μαίνονταν 43 πυρκαγιές, η μια από τις οποίες απέχει κάπου 15 χιλιόμετρα από τη Φορτ Μακμέρι. Η πόλη αυτή, μέσα σε βορινό δάσος, γνωστή για την ασφαλτούχο άμμο της, είχε υποστεί πελώρια καταστροφή εξαιτίας πυρκαγιάς τον Μάιο του 2016 και οι σχεδόν 90.000 κάτοικοί της είχαν αναγκαστεί να την εγκαταλείψουν εσπευσμένα. Αυτή η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται η χειρότερη καταστροφή στην ιστορία του Καναδά: κατέστρεψε κάπου 2.500 κτίρια και προκάλεσε ζημία αξίας σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (κάπου 6,8 δισεκ. ευρώ).

«Οι φλόγες μάς έχουν στ’ αλήθεια ζώσει, από τη δύση ως τα βορειοανατολικά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρομπ Φρέιζερ, ο δήμαρχος της Φορτ Νέλσον, απευθύνοντας αγωνιώδη έκκληση σε περίπου εκατό κατοίκους που παρέμειναν επιτόπου να φύγουν, καθώς η πόλη απειλείται από μέτωπο εκτός ελέγχου.

Large plumes of smoke drifted over Alberta and in British Columbia as fires raged out of control across western Canada

Κι άλλες εντολές εσπευσμένης απομάκρυνσης εκδόθηκαν το Σαββατοκύριακο σε μικρές κοινότητας στην Αλμπέρτα και στη Μανιτόμπα, ενώ σφοδροί άνεμοι έσπρωξαν τους καπνούς προς δυσμάς, προκαλώντας ασφυξία σε μεγάλες πόλεις. Η ποιότητα του αέρα εγείρει «πολύ υψηλούς» κινδύνους, ανέφερε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σε επικαιροποιημένο προειδοποιητικό δελτίο της που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, η Οτάβα προειδοποίησε πως οι «υψηλότερες από το φυσιολογικό θερμοκρασίες» τους επόμενους μήνες, που θα προστεθούν στις «συνθήκες ξηρασίας» θα «επιτείνουν τον κίνδυνο και την ένταση των δασικών πυρκαγιών».

Το 2023 ο Καναδάς έζησε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία του. Οι φωτιές, που σάρωσαν τη χώρα από την ανατολή ως τη δύση, κατέκαψαν 150 εκατομμύρια στρέμματα, στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ πυροσβέστες και πυροσβέστριες κι ανάγκασαν τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση 230.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους.

Manitoba Yesterday: Outside Cranberry Portage, evacuations were sent out for residents nearby.

I believe this is Highway 10.

Crazy winds and running head fire. Unbelievable Fire activity.

