Με τις Ευρωεκλογές να πλησιάζουν, η νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στοχεύει σε ανανέωση της θητείας της.

Για να πετύχει τον στόχο της προσπαθεί να προχωρήσει σε ριζική ανανέωση, ολικό rebranding του ονόματός της μέσα από μια διαφορετική καμπάνια.

Το Politico γράφει για αυτήν την επιχειρούμενη μεταμόρφωση της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, ότι έχει ήδη νέα ιστοσελίδα, για την προεκλογική της καμπάνια, σε φωτεινές αποχρώσεις, μαζί με ένα νέο λογότυπο -έναν κύκλο από χρυσά αστέρια που παραπέμπει στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- και ένα νέο σλόγκαν με το μικρό της όνομα: «Ούρσουλα 2024».

Ο επικεφαλής της καμπάνιας της και ο άνθρωπος πίσω από το rebranding είναι ο Αλεξάντερ Γουίντερσταϊν.

«Ο κόσμος τη γνωρίζει ως πρόεδρο της Επιτροπής. Αυτό που οι άνθρωποι μπορεί να γνωρίζουν λιγότερο είναι ποια είναι στην πραγματικότητα ως άτομο… Ποια είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν;»

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράφει χειρόγραφα στον ιστότοπο της εκστρατείας της, δηλώνει ότι «ως μητέρα επτά παιδιών, θέλω τα παιδιά των παιδιών μου να μεγαλώσουν σε μια ασφαλή, ευημερούσα Ευρώπη» και φωτογραφίζεται σχηματίζοντας… καρδούλες, θυμίζοντας έντονα την προεκλογική καμπάνια της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα καθ’ ημάς.

Think you know Ursula von der Leyen? Think again.

With the EU election just over a month away, von der Leyen’s team wants to transform the image of the European Commission president.

Here’s a look inside her rebrand: https://t.co/fh3OwoAXKh pic.twitter.com/mA4LMoBVeb

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 29, 2024