Ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ διώκεται επειδή δημοσιοποίησε ονόματα πηγών και όχι για τις πολιτικές του απόψεις, δήλωσαν σήμερα δικηγόροι που εκπροσωπούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ο Ασάνζ μάχεται για να σταματήσει την έκδοσή του από τη Βρετανία.

Αμερικανοί εισαγγελείς επιδιώκουν να οδηγήσουν τον 52χρονο Ασάνζ σε δίκη, λόγω δημοσιοποίησης από το WikiLeaks σημαντικών απόρρητων στρατιωτικών αρχείων των ΗΠΑ και διπλωματικών τηλεγραφημάτων.

Υποστηρίζουν πως οι διαρροές έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές των πρακτόρων τους και πως δεν υπάρχει δικαιολογία για την εγκληματική ενέργειά του. Δικηγόροι που εκπροσωπούν τις ΗΠΑ ανέφεραν πως «η δίωξη του Ασάνζ βασίζεται στο κράτος δικαίου και σε στοιχεία».

Η δικηγόρος Κλερ Ντόμπιν δήλωσε στο δικαστήριο πως «ο Ασάνζ δημοσίευσε αδιακρίτως και εν γνώσει του, σε όλο τον κόσμο, ονόματα ατόμων που έδρασαν ως πηγές πληροφοριών στις ΗΠΑ».

«Είναι αυτά τα κεντρικά γεγονότα που ξεχωρίζουν τη θέση του ασκούντος την έφεση από τους New York Times και άλλα ΜΜΕ», πρόσθεσε.

Οι δικηγόροι του Ασάνζ τόνισαν στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου χθες, Τρίτη 20/02, πως η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα. Υποστηρίζουν πως ο Ασάνζ στοχοποιήθηκε επειδή αποκάλυψε εγκλήματα σε κρατικό επίπεδο, και πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει λεπτομερείς επιλογές σχετικά με τρόπους δολοφονίας του.

To date Julian Assange has spent 1771 days in a UK prison for publishing which revealed war crimes and human rights abuses

Assange has spent more than 13 years detained in one form or another

If extradited to the US he faces a 175 year sentence in conditions the UN’s torture… pic.twitter.com/P3QPpDiPsT

— WikiLeaks (@wikileaks) February 21, 2024