Έξι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν όταν ένα από τα καταφύγια που λειτουργεί ο ΟΗΕ στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Δευτέρας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του Οργανισμού για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Τρομοκρατημένοι εργαζόμενοι, ασθενείς και εκτοπισμένοι είναι τώρα παγιδευμένα μέσα στα ελάχιστα νοσοκομεία που απομένουν στη Χαν Γιουνίς, καθώς οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται» ανέφερε ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο γενικός επιθεωρητής της UNRWA, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Λαζαρινί είπε ότι τουλάχιστον έξι εκτοπισμένοι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν. «Καλώ όλες τις πλευρές να λάβουν κάθε δυνατή προφύλαξη για να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές και να προστατευθούν οι άμαχοι, οι ιατρικές υποδομές, το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

