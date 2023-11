Μετά από 20 χρόνια ο βραβευμένος με Grammy Boy George επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ για το διάσημο μιούζικαλ «Moulin Rouge! The Musical» στη σκηνή του θεάτρου «Al Hirschfeld».

Αναμένεται να υποδυθεί τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου Harold Zidler από την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου του 2024 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

The ONE AND ONLY Boy George joins our Broadway company as Harold Zidler beginning February 6, 2024! Ticket link below, Chickens. You know what to do 🎩

— Moulin Rouge The Musical – Broadway (@MoulinRougeBway) November 6, 2023