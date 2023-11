In Utero (30th Anniversary Edition)

Nirvana

+ : η επιμέλεια των εκδόσεων

– : το κόστος των εκδόσεων

4,5 / 5

Το «In Utero» ήταν το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Nirvana, το οποίο κυκλοφόρησε στις 21 Σεπτεμβρίου 1993 από την DGC Records. Δύο χρόνια πριν νωρίτερα οι Kurt Cobain, Krist Novoselic και Dave Grohl είχαν κυκλοφορήσει το «Nevermind» όπου η μεγάλη επιτυχία του, έκανε την garage band, περισσότερο mainstream, από όσο ενδεχομένως ήθελαν τα μέλη της. Για αυτό και οι Nirvana προσέλαβαν τον παραγωγό Steve Albini για να δώσουν στη νέα τους δουλειά περίπλοκο, τραχύ ήχο που θα θύμιζε τη δουλειά τους πριν από το «Nevermind». Αν και ο frontman και ο βασικός τραγουδοποιός Kurt Cobain ισχυρίστηκε ότι το άλμπουμ ήταν «πολύ απρόσωπο», πολλά από τα τραγούδια του περιέχουν σοβαρές νύξεις για την προσωπική του ζωή και τους αγώνες του.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε δύο εβδομάδες τον Φεβρουάριο του 1993 στο Pachyderm Studio στο Cannon Falls της Μινεσότα . Μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης, κυκλοφόρησαν φήμες ότι η δισκογραφική εταιρεία δεν ήθελε να μην κυκλοφορήσει το άλμπουμ λόγω του σκληρού και μη εμπορικού ήχου του. Το mastering του άλμπουμ έγινε από τον Bob Ludwig για να πετύχει έναν πιο επιθυμητό ήχο τόσο για τους «Nirvana» όσο και για τη δισκογραφική τους εταιρεία. Το συγκρότημα προσέλαβε αργότερα τον παραγωγό Scott Litt για να κάνει remix των σινγκλ «All Apologies», «Heart-Shaped Box» και «Pennyroyal Tea», προς απογοήτευση (ευλόγως) του Albini.

Τελικά, το πολύπαθο «In Utero» είχε μεγάλη εμπορική και κριτική επιτυχία. Οι κριτικοί επαίνεσαν τον ακατέργαστο, αντισυμβατικό ήχο του άλμπουμ και τον λυρισμό του Cobain. Έφτασε στο Νο.1 στο αμερικανικό Billboard 200 όπως και στο UK Albums Chart . Τα «Heart-Shaped Box» και «All Apologies» έφτασαν στο Νο.1 στο Billboard Alternative Songs chart. Το άλμπουμ είναι πιστοποιημένο 5 πλατινένιο από την Recording Industry Association of America (RIAA) στις ΗΠΑ και έχει πουλήσει 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ήταν το τελευταίο άλμπουμ των Nirvana πριν από την αυτοκτονία του Cobain το 1994. Το «Pennyroyal Tea», που σχεδιάστηκε ως σινγκλ πριν από τον θάνατο του Cobain, κυκλοφόρησε το 2014 και έφτασε στο νούμερο ένα στο ανενεργό πλέον Billboard Hot 100 Singles Sales chart.

Σήμερα, 30 χρόνια μετά, κυκλοφορεί η 30th Anniversary Edition του εν λόγω άλμπουμ, που μας κάνει ενδεχομένως να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα ότι οι Nirvana πιθανότατα προσέλαβαν τον Steve Albini στην παραγωγή του «In Utero» με την ελπίδα να δημιουργήσουν τη δική τους Surfer Rosa (σ.σ. πρόκειται για το ντεμπούτο άλμπουμ των Pixies) ή τουλάχιστον να ενισχύσουν την indie πίστη τους αφού έγιναν pop φαινόμενο με το… γυαλιστερό «Nevermind». Το «In Utero» αποδείχθηκε ότι ήταν ο τελευταίος τους δίσκος και είναι δύσκολο να μην το ακούσεις ως «σημείωμα αυτοκτονίας» του Kurt Cobain , αφού ο έντονος, ασυμβίβαστος ήχος του Albini παρέχει το τέλειο σκηνικό για τον ζοφερό, ακόμη και μηδενιστικό στίχο του Cobain. Η σύνθεση τραγουδιών του Cobain είναι τυπικά στοιχειωτική και οι καλύτερες στιγμές του συγκαταλέγονται στις καλύτερες δουλειές του, αλλά ο υπερβολικός δυναμισμός της ηχογράφησης φαίνεται σαν ένας τρόπος να καμουφλάρει την απογοήτευσή του.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Thomas Joiner (σ.σ. αμερικανός ακαδημαϊκός ψυχολόγος και κορυφαίος ειδικός στην αυτοκτονία) είναι ξεκάθαρο ότι η αυτοκτονία ήταν στο μυαλό του Cobain καθώς εργαζόταν στο άλμπουμ, με τους στίχους του να απεικονίζουν «τη συγχώνευση του θανάτου με τα θέματα της τροφής και της ζωής, μερικές φορές με έντονους και ανησυχητικούς τρόπους». Σύμφωνα με τον ψυχολόγο στο «Milk It», με τη φράση «I am my own parasite» (σ.σ. είνμαι το δικό μου παράσιτο), είναι ένας «συνοπτικός και ακόμη υπέροχος τρόπος για να συνδυάσεις ορμές προς το θάνατο και τη ζωή». Οι λέξεις «Her milk is my shit, My shit is her milk» καταδεικνύουν ότι «ο Cobain είχε ξεκάθαρα μια τάση για ενοχλητικές εικόνες στις οποίες τα θέματα της ανατροφής συγχωνεύονται με θέματα ασθένειας».

Όπως και να έχει με την συγκεκριμένη επανέκδοση, το νεότερο κοινό έχει την δυνατότητα να πλησιάσει το φαινόμενο Nirvana και να το εντάξει στις επιλογές του

Τα 4 “formats” της κυκλοφορίας:

8LP SUPER DELUXE (περιέχει επίσης βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο 48 σελίδων)

Περιέχει το «In Utero» εκ νέου remastered και δύο επίσημα ακυκλοφόρητα πλήρη live άλμπουμ από το Λος Άντζελες 1993 και το Seattle 1994 και bonus στούντιο κομμάτια & b-sides και bonus live κομμάτια από την περιοδεία 1993/1994. Συνολικά 72 κομμάτια τα 53 ακυκλοφόρητα. Μεταξύ άλλων περιέχει επίσης ολοκαίνουργιο fanzine 24 σελίδων, αφίσα περιοδείας στο Λος Άντζελες, 3 φυλλάδια συναυλιών, 2 εισιτήρια.

5CD SUPER DELUXE (και βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο 48 σελίδων)

1LP + 10″

Μπόνους 10 ιντσών με 5 μπόνους στούντιο κομμάτια και b-sides πρόσφατα ανανεωμένα

2CD DELUXE

Δεκατέσσερα ακυκλοφόρητα ζωντανά κομμάτια από την περιοδεία του 1993/1994, συμπεριλαμβανομένων Λος Άντζελες, Σιάτλ, Ρώμη, Σπρίνγκφιλντ και Νέα Υόρκη. Μπόνους διασκευές τα τραγούδια «The Man Who Sold The World» και «Jesus Doesn’t Me For A Sunbeam». Φυλλάδιο 20 σελίδων