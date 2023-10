Για πρώτη φορά από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ισραήλ 20 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια μπήκαν στη Γάζα, καθώς άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, ενώ είναι προ των πυλών η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα, με την διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν σήμερα ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα κατευθύνεται μόνο στις νότιες περιοχές της, όπου το Ισραήλ έχει παροτρύνει τους Παλαιστίνιους αμάχους να κατευθυνθούν, ώστε να αποφύγουν τις πολεμικές συγκρούσεις με τη Χαμάς. O εκπρόσωπος των IDF, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί δήλωσε ότι στα φορτία με τη βοήθεια δεν θα συμπεριλαμβάνονται καύσιμα.

Από την πλευρά της η Χαμάς δήλωσε ότι η βοήθεια «δεν θα αλλάξει τις καταστροφικές ιατρικές συνθήκες στη Γάζα».

Σύμφωνα με το Reuters οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές επισημαίνουν πως ο αριθμός των ανθρώπων που επιβεβαιωμένα είναι όμηροι στη Γάζα ανέρχεται σε 210.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει ότι συνεργάζεται με την Αίγυπτο και την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισελήνο για να διασφαλίσει ότι οι ιατρικές προμήθειες θα φτάσουν στα νοσοκομεία της Γάζας. Σήμερα το πρωί, σε ορισμένα φορτηγά επετράπη η είσοδος στη Γάζα, άλλα παραμένουν σε αναμονή στην αιγυπτιακή πλευρά.

Ο ΠΟΥ λέει ότι οι προμήθειες στα οχήματα που πλησιάζουν στο πέρασμα περιλαμβάνουν:

«Οι προμήθειες αυτές αποτελούν σανίδα σωτηρίας για τους βαριά τραυματίες ή τους πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες, οι οποίοι υπέστησαν δύο οδυνηρές εβδομάδες περιορισμένης πρόσβασης σε περίθαλψη και σοβαρών ελλείψεων σε φάρμακα και ιατρικές προμήθειες» λέει ο ΠΟΥ.

WHO health supplies move towards Gaza

The supplies include trauma medicines and supplies for 1200 people and portable trauma bags for on-the-spot stabilization of up to 235 injured people. They also include chronic diseases medicines and treatments for 1500 people and basic… pic.twitter.com/LTGDMcPPtk

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 21, 2023