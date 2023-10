Από την Αίγυπτο στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω του περάσματος της Ράφα έχει αρχίσει να περνά η ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η αιγυπτιακή τηλεόραση.

«Η αυτοκινητοπομπή βοήθειας που υποτίθεται ότι θα εισέλθει σήμερα περιλαμβάνει 20 φορτηγά που μεταφέρουν

φάρμακα, ιατρικές προμήθειες και περιορισμένη ποσότητα τροφίμων (κονσερβοποιημένα προϊόντα)», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου μέσων ενημέρωσης της Χαμάς το Σάββατο.

Νωρίτερα το Reuters μετέδιδε ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ έλαβε πληροφορίες ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει στις 10:00 (τοπική ώρα). Όπως αναφέρθηκε τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου θα ανοίξουν το Σάββατο, επιτρέποντας έτσι στους ξένους να εγκαταλείψουν τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Λάβαμε πληροφορίες ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα ανοίξει το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα. Εάν τα σύνορα ανοίξουν, δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα παραμείνουν ανοιχτά για τους ξένους πολίτες να αναχωρήσουν από τη Γάζα» αναφέρεται στην ανάρτηση στο tweet.

Security Alert 11: We have received info that the Rafah border crossing between Gaza and Egypt will open on Saturday, 21 October, 10:00am local time. If the border is opened, we do not know how long it will remain open for foreign citizens to depart Gaza. https://t.co/WD8AeWCrkB pic.twitter.com/XPZQUiu10v

