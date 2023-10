Σε κοινή συνέντευξη Τύπου προχώρησαν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον πρώτο να εκφράζει την πλήρη στήριξή του προς το Τελ Αβίβ, τονίζοντας ότι ΗΠΑ θα προσφέρουν στο Ισραήλ ότι χρειάζεται για να αμυνθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέχεια κατηγόρησε της Χαμάς ότι έχει διαπράξει σατανικές φρικαλεότητες δείχνοντας ταυτόχρονα το Ισλαμικό Τζιχάντ ως υπεύθυνο του πλήγματος στο νοσοκομείο της Γάζας.

«Φαίνεται ότι το έκανε η άλλη ομάδα, όχι εσείς, Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που δεν είναι σίγουροι, οπότε πρέπει να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα », δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με τη φονική έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας.

Ο πρόεδρος δήλωσε «βαθύτατα λυπημένος και εξοργισμένος από την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας», προσθέτοντας ότι «πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί όλο τον παλαιστινιακό λαό και του έχει φέρει μόνο δεινά».

Ο Μπάιντεν επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του προς το Ισραήλ, λέγοντας: «Θέλω να πω στον λαό του Ισραήλ: το θάρρος, η δέσμευσή του, η γενναιότητά του, είναι εκπληκτικό, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στο Ισραήλ. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Ανυπομονώ να κάνουμε μια διεξοδική συζήτηση για το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα», δήλωσε ο Μπάιντεν.

