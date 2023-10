Ανατροπή στις διπλωματικές διεργασίες φέρνει ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου στη Γάζα με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 500 νεκρούς.

Πιο συγκεκριμένα, για σήμερα Τετάρτη (18/10) ήταν προγραμματισμένη τετραμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ιορδανίας, των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και των Παλαιστινίων για να συζητηθούν οι «επικίνδυνες» συνέπειες του πολέμου και η εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης.

Ωστόσο, η Ιορδανία ακύρωσε τη Σύνοδο αφού είχε προηγηθεί η ακύρωση της συμμετοχής του Παλαιστινίου ηγέτης, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει την ακύρωση της συνόδου.

#BREAKING: Jordan cancels summit scheduled Wednesday between King Abdullah, Biden, al-Sisi and Abbas in Amman: Jordanian official TV pic.twitter.com/OOj49gwfSP

— Anadolu English (@anadoluagency) October 17, 2023