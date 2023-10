Δεν είναι δα κάτι πρωτόγνωρο. Απλώς κάθε νέα φορά επιβεβαιώνει πως ο Μίλτος Τεντόγλου ανήκει στην ελίτ των αθλητών του στίβου παγκοσμίως και αναγνωρίζεται ως ένα σταθερό μέλος της.

Ειδάλλως δεν θα είχε επιλεγεί ως ένας εκ των έντεκα που τίθενται σε ψηφοφορία για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς. Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μέσω της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και το κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τον εκλεκτό του.

Retweet to vote for Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 in the #AthleticsAwards . pic.twitter.com/jOXG80WIgZ

Male Athlete of the Year nominee ✨

Τον τίτλο διεκδικούν επίσης ο Ινδός ακοντιστής Νεράι Τσόπρα, ο Αμερικανός σφαιροβόλος Ράιαν Κρούζερ, ο Σουηδός επικοντιστής Μόντο Ντουπλάντις, ο Μαροκινός δρομέας των 3000μ στιπλ Σουφιάν Ελ Μπακαλί, ο Νορβηγός δρομέας Γιάκομπ Ινγκέμπριγκτσεν, ο Κενυάτης μαραθωνοδρόμος Κέλβιν Κίπτουμ, ο Καναδός δεκαθλητής Πιρς ΛεΠάζ, ο Αμερικανός σπρίντερ Νόα Λάιλς, ο Ισπανός βαδιστής Άλβαρο Μαρτίν, ο 400άρης Νορβηγός Κάρστερ Γουόρχολμ.

Το αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι, φυσικά, ο Κίπτουμ, ο οποίος προ ημερών κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στην απόσταση του Μαραθωνίου.

World Athletics is pleased to confirm a list of 11 nominees for Men’s World Athlete of the Year ✨#AthleticsAwards press release ⬇️

