Πριν από τέσσερα χρόνια στη Βιέννη και υπό ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες (διαδρομή, μετρήσεις, «λαγοί» κλπ) ο Eliud Kipchoge γινόταν ο πρώτος δρομέας όλων των εποχών που κάλυπτε την απόσταση ενός μαραθωνίου (42.195 μέτρα) σε λιγότερες από δύο ώρες.

Η επίδοση δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως παγκόσμιο ρεκόρ, δεδομένου ότι ο Κενυάτης ευνοήθηκε από διάφορες παραμέτρους. Γι’ αυτό και το γεγονός πως ο συμπατριώτης του Kelvin Kiptum έριξε τον καλύτερο χρόνο όλων των εποχών κάτω από το 2:01 πέρασε αυτομάτως στην ιστορία.

Ο 23χρονος δρομέας έτρεξε στον Μαραθώνιο του Σικάγο σε 2:00.35 και βελτίωσε την κορυφαία επίδοση για περισσότερα από 30 δεύτερα. Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου παγκόσμιος ρέκορντμαν ήταν ο Kipchoge με το 2:01.09 που είχε καταφέρει τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Βερολίνο.

WORLD RECORD 🤯

🇰🇪’s Kelvin Kiptum destroys the marathon world record* at the @ChiMarathon with 2:00:35 😵

He becomes the first man in history to break 2:01.

*Subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/gRYYzE89d0

— World Athletics (@WorldAthletics) October 8, 2023