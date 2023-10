Συνεδριάζουν σήμερα στο Κίεβο (2/10) οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ να χαρακτηρίζει τη συνεδρίαση είναι «ιστορική». H σύγκληση του άτυπου συμβουλίου εκφράζει τη δέσμευση των 27 κρατών-μελών και της Ε.Ε. να συνεχίσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία

«Συγκαλέσαμε μια ιστορική συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Ουκρανία, την υποψήφια χώρα και μελλοντικό μέλος της ΕΕ. Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μας στον ουκρανικό λαό» έγραψε στο Twitter.

We are convening a historic meeting of EU Foreign Ministers here in Ukraine, candidate country and future member of the EU.

We are here to express our solidarity and support to the Ukrainian people.https://t.co/zcv6agCcIy

