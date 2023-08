Ενημέρωση για την παρουσία των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο Μετρό, Γραμμή 1, το βράδυ της Δευτέρας 7 Αυγούστου, έδωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., δηλώνοντας πως έγιναν αμέσως αντιληπτοί από τον σταθμάρχη, ο οποίος προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσιακά διαδικασίες με την πληροφορία να διαβιβάζεται στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ «Πολυπληθής ομάδα ατόμων εισήλθε στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό «Ειρήνη» και έγινε άμεσα αντιληπτή από τον σταθμάρχη. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες, ο σταθμάρχης ενημέρωσε τον συντονιστή δικτύου και τον ελεγκτή ασφάλειας της ΣΤΑ.ΣΥ για την παρουσία των ατόμων στον σταθμό και την επιβίβασή τους σε συρμό με κατεύθυνση τον Πειραιά. Η πληροφορία διαβιβάστηκε άμεσα στον συντονιστή του σχεδίου «Αριάδνη» της ΕΛ.ΑΣ. Τα άτομα αποβιβάστηκαν στον σταθμό «Περισσός»».

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023