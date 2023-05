Η Μόσχα δέχθηκε τα ξημερώματα μία, πρωτοφανούς κλίμακας, επίθεση με drones, που προκάλεσε «μικρές» υλικές ζημιές σε κτίρια κατοικιών, δύο τραυματίες, αλλά όχι θύματα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Είναι η πρώτη φορά στον 15μηνο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας που η ρωσική πρωτεύουσα γίνεται στόχος τέτοιας επίθεσης, σηματοδοτώντας ένα νέο σημείο καμπής σε μια σύγκρουση που το Κρεμλίνο είπε ότι δεν θα απειλούσε ποτέ τις ζωές των απλών Ρώσων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οκτώ drones στόχευσαν την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης κοντά στις υπηρεσίες ασφαλείας έγραψαν ότι ο αριθμός ήταν πολλαπλάσιος, κάνοντας λόγο για περισσότερα από 30 drones.

Συγκεκριμένα, το Reuters αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενημερώθηκε νωρίς το πρωί για τις επιθέσεις με drone στη Μόσχα και εργάζεται στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι το «καθεστώς του Κιέβου» βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις και πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε απειλή για τους κατοίκους της Μόσχας καθώς η αεράμυνα και ο στρατός της Ρωσίας αντιμετώπισαν καλά την κατάσταση.

BREAKING: Footage of Russia air defense system in Moscow firing at drones, which local media say are part of a Ukrainian attack. pic.twitter.com/4sJV0839OQ

— The Spectator Index (@spectatorindex) May 30, 2023