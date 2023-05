Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο, μια επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στο Κίεβο, τόνισε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

«Φυσικά, η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κρεμλίνο», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του σε δημοσιογράφους.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για «επίθεση κατά του Κρεμλίνου με drones» κατά την διάρκεια της νύκτας σε μία «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν», που έγινε τις παραμονές της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι στην καταγγελλόμενη από την Μόσχα επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν στο σύμπλεγμα κτιρίων του Κρεμλίνου χρησιμοποιήθηκαν δύο drones τα οποία εξουδετερώθηκαν από τα ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα.

Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023