Μπορεί χθες (25/4) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να έκρουσε καμπανάκι κινδύνου, μετά την κατάληψη ενός δημόσιου εργαστηρίου από μαχητές του Σουδάν, στο οποίο υπήρχαν δείγματα ιών όπως η χολέρα και η ιλαρά, όμως στην Ελλάδα η ανησυχία επικεντρώνεται στη γρίπη των πτηνών. Ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα (26/4) στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις» επισήμανε ότι η γρίπη των πτηνών έρχεται πολύ κοντά στον άνθρωπο.

«Εάν υπάρχει κάτι που μας τραβάει αυτή τη στιγμή την προσοχή είναι η γρίπη των πτηνών, η οποία φαίνεται ότι έχει μεγάλη επικράτηση στα πτηνά σε όλο τον κόσμο και φαίνεται ότι είναι ένα τσακ παραπάνω κοντά στον άνθρωπο. Αναφέρονται κάθε χρόνο διάσπαρτες λοιμώξεις, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό είναι και θανατηφόρες, γιατί η γρίπη των πτηνών είναι αρκετά πιο βαριά γρίπη από την κλασική γρίπη και είναι από τα πιο επικίνδυνα στελέχη που έχουμε όσον αφορά τη γρίπη. Προς το παρόν δεν βλέπουμε προσαρμογή στον άνθρωπο, αλλά εκεί η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της και θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, είναι αυτό το οποίο θεωρούμε το πιο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή» είπε χαρακτηριστικά.

Ο θάνατος μιας Κινέζας, η οποία ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε από έναν τύπο γρίπης των πτηνών που σπάνια παρατηρείται σε ανθρώπους, δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το αν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού μεταξύ των ανθρώπων. Ο θάνατός της γυναίκας από τη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ, που προσβλήθηκε από τον ιό της γρίπης των πτηνών Α (Η3Ν8) τον Φεβρουάριο, προτού νοσηλευτεί στις 3 Μαρτίου με σοβαρή πνευμονία, έγινε θέμα συζήτησης στα social media, στον απόηχο της πανδημίας της COVID. Η ασθενής εξέπνευσε τελικά στις 16 Μαρτίου 2023.

Η γυναίκα πιστεύεται ότι κόλλησε τον ιό καθώς ήρθε σε επαφή με πουλερικά, πιθανώς σε κάποια αγορά, ενώ τα δύο προηγούμενα κρούσματα, και τα δύο σε παιδιά από την Κίνα, είχαν έρθει επίσης σε επαφή με πουλερικά. Οι στενές επαφές τους παρακολουθούνται για τυχόν συμπτώματα.

Ο H3N8 είναι ένας τύπος ιού της γρίπης που συνήθως μολύνει τα πτηνά, αλλά στο παρελθόν έχει μολύνει άλλα θηλαστικά, όπως σκύλους, άλογα και φώκιες. Ωστόσο, μέχρι τα τρία πρόσφατα κρούσματα του Η3Ν8, δεν είχαν αναφερθεί κρούσματα σε ανθρώπους.

«Αυτός ο ιός, όπως και άλλοι ιοί της γρίπης, υφίσταται συνεχείς μεταλλάξεις και γενετικές ανακατατάξεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση νέων στελεχών του Η3Ν8», δήλωσε στο Newsweek ο Shayan Sharif, καθηγητής ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Guelph στον Καναδά. «Το νέο στέλεχος που έχει μολύνει ανθρώπους στην Κίνα διαφέρει από τα άλλα στελέχη του Η3Ν8 καθώς φαίνεται να αποτελεί μια αναδιαμόρφωση, με ορισμένα από τα γονίδιά του να σχετίζονται στενά με έναν άλλο υπότυπο του ιού, τον Η9Ν2. Ίσως, αυτά τα γονίδια έχουν επιτρέψει στον ιό να αποκτήσει αυξημένη παθογένεια και ικανότητα να προκαλεί σοβαρή ασθένεια στον άνθρωπο» τόνισε.

Ευτυχώς αυτό το στέλεχος του H3N8 θεωρείται προς το παρόν ότι δεν μπορεί να εξαπλωθεί μεταξύ των ανθρώπων, ούτε καν μεταξύ θηλαστικών άλλων ειδών. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης του ιού αυτού από θηλαστικό σε θηλαστικό. Ως εκ τούτου, προς το παρόν, ο κίνδυνος μετάδοσης από τα ζώα στον άνθρωπο και διαρκούς μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πολύ χαμηλός. Φαίνεται ότι οι ανθρώπινες μολύνσεις συμβαίνουν σποραδικά και σε άτομα με ιστορικό έκθεσης σε πουλερικά» δήλωσε ο Sharif.

Ο ΠΟΥ διαβεβαίωσε επίσης ότι, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, «φαίνεται ότι ο ιός αυτός δεν έχει την ικανότητα να μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και, επομένως, ο κίνδυνος εξάπλωσής του μεταξύ των ανθρώπων θεωρείται χαμηλός».

«Όλα τα γνωστά κρούσματα του H3N8 σε ανθρώπους συνδέθηκαν με έκθεση σε πτηνά, όχι σε άλογα, σκύλους ή ανθρώπους και δεν υπάρχουν ενδείξεις μεταφοράς από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτά είναι καλά νέα και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνουν έτσι» δήλωσε στο Newsweek η Treana Mayer, μεταδιδακτορική συνεργάτης μικροβιολογίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Όπως επισήμανε ακόμα ερευνάται γιατί αυτός ο υπότυπος μόλυνε ανθρώπους για πρώτη φορά.

