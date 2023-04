Η βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γιο μίλησε σήμερα για την πολυπολιτισμικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση στη βιομηχανία του θεάματος λέγοντας στους δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ ότι «δεν θα πρέπει ποτέ να επιτρέπουμε σε κάποιον να μας βάζει σε κουτάκια».

Αυτή ήταν η πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην πατρίδα της η Μαλαισιανή ηθοποιός μετά την ιστορική βράβευσή της με το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

«Έχω υπάρξει πολύ ευλογημένη που μπορούσα πάντα να συνεργάζομαι με πολύ ενδιαφέροντες, πολύ διαφορετικούς και πολύ προοδευτικούς κινηματογραφικούς παραγωγούς και σκηνοθέτες. Αυτό μου επέτρεψε να αγωνίζομαι για αυτά στα οποία πιστεύω: εκπροσώπηση, πολυπολιτισμικότητα και κυρίως γυναικεία ενδυνάμωση», είπε.

Oscar-winning actor Michelle Yeoh holds a news conference before meeting her fans at an event in Kuala Lumpur. #MichelleYeoh #KualaLumpur #Malaysia #live #Reuters #entertainment https://t.co/UzkqzYlwBb

— Reuters (@Reuters) April 18, 2023