Έρευνα της εισαγγελίας του Μέριλαντ των ΗΠΑ έφερε στο φως μία οδυνηρή υπόθεση χρόνιων σεξουαλικών κακοποίησεων και τα τραγικά στοιχεία γύρω από αυτή.

Συγκεκριμένα, πάνω από 150 μέλη του κλήρου σε όλη την Αρχιεπισκοπή της Βαλτιμόρης φέρονται να έχουν κακοποιήσει περισσότερα από 600 παιδιά και εφήβους κατά τη διάρκεια έξι δεκαετιών, από τα μέσα του 1940 έως το 2002, στη σκιά μιας εκκλησίας που συστηματικά αποτύγχανε να ερευνήσει και να περιορίσει την πρόσβασή τους στα παιδιά.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από τις αποκαλύψεις σεξουαλικών κακοποιήσεων εντός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και μάλιστα, αυτή τη φορά στην πρώτη καθολική επισκοπή που ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ελπίζουμε να δημοσιοποιήσουμε για πρώτη φορά το τεράστιο εύρος και το μέγεθος της κακοποίησης, της κατάχρησης και της απόκρυψης που διέπραξε η Αρχιεπισκοπή της Βαλτιμόρης», υπογραμμίζει η έκθεση, ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας, Άντονι Μπράουν, είπε ότι το γραφείο του ερευνά επίσης δύο ακόμη επισκοπές, συμπεριλαμβανομένης της Αρχιεπισκοπής της Ουάσιγκτον.

