Η Ελλάδα κατέγραψε τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες από κάθε άλλη χώρα της συμμαχία του ΝΑΤΟ το 2022 κατ’ αναλογία προς το ΑΕΠ (3,54%), ήταν από αυτή την άποψη υψηλότερες από αυτές των ΗΠΑ (3,46%).

Ακολούθησαν η Λιθουανία, η Πολωνία, η Βρετανία, η Εσθονία και η Λετονία.

Η Γερμανία παραμένει αρκετά πίσω (1,49%), παρά το ότι τον Φεβρουάριο του 2022 ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανήγγειλε πως η χώρα θα δαπανά το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα κάθε χρόνο, αντιδρώντας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τα 30 κράτη μέλη του NATO ξόδεψαν ποσό που υπολογίζεται πως ανήλθε σε 1,2 τρισ. δολάρια για την άμυνα το 2022, ποσό αυξημένο κατά 2,2% σε πραγματικές τιμές σε σύγκριση με το 2021, με τις ΗΠΑ να παραμένουν η χώρα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος αυτού του λογαριασμού, αναφέρει η ετήσια έκθεση του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη.

Επτά από τα τριάντα κράτη μέλη έφθασαν ή ξεπέρασαν το όριο του 2% του ΑΕΠ για τις στρατιωτικές δαπάνες τους το 2022, από 8 το 2021 και 11 το 2020.

Μόλις τρία κράτη κάλυπταν το όριο το 2014, όταν τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να αυξήσουν ταχύτερα τις δαπάνες τους μετά την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσία.

Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που αποκάλυψε χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, δίνοντάς τα στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεση της συμμαχίας, που δείχνει πως στις ΗΠΑ αναλογεί το 70% των στρατιωτικών δαπανών της.

🎙️ Launch of my Annual Report for 2022 #SGreport #NATO

Το υπόλοιπο 30% αναλογεί στον Καναδά και σε ευρωπαϊκές χώρες μέλη. Η αναλογία αυτή δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, παρά την αμερικανική πίεση στους ευρωπαίους εταίρους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μολαταύτα, η ετήσια έκθεση του NATO εξαίρει τις ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά διότι αύξησαν τις στρατιωτικές τους δαπάνες «για όγδοη συναπτή χρονιά».

«Σ’ έναν πιο επικίνδυνο κόσμο, οι σύμμαχοι ολοένα περισσότερο βλέπουν το 2% του ΑΕΠ που δαπανούν για την άμυνα ως βάση, όχι ως οροφή», εκτίμησε ο κ. Στόλτενμπεργκ στον πρόλογο του κειμένου.

2022 was a pivotal year for our security. In a more dangerous & contested world, #NATO is standing strong and united, & providing unprecedented support to #Ukraine. Read my Annual Report. https://t.co/yS05gdUG6t pic.twitter.com/chfgeDTLkv

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 21, 2023