Σχέδιο για τη σύσταση κοινού Ταμείου Άμυνας για τα κράτη μέλη ύψους σε πρώτη φάση 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε κοινές αγορές όπλων, να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών της Ένωσης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεβάζει ρυθμούς στην προσπάθεια της να χτίσει μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Χρειάζεται να ξοδέψουμε περισσότερα για την άμυνα και χρειάζεται να το κάνουμε με έναν συντονισμένο τρόπο. Σήμερα ανακοινώνουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενδυνάμωση της αμυντικής μας δυνατότητας» τόνισε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας πως το σχέδιο δράσης θα διασφαλίσει και μια πιο αποτελεσματική συνεισφορά της Ένωσης στο ΝΑΤΟ.

Member States are increasing defence spending.

⁰This money should be spent in a coordinated way and address capability gaps identified by the EU and NATO.

⁰We will set up a taskforce with Member States to coordinate immediate replenishment and procurement needs. pic.twitter.com/oeNsMGDWDs

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022