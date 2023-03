Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα πραγματοποίησε ένα αιφνιδιαστικό ταξίδι στην Ουκρανία για να συναντήσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – μια ημέρα μετά τη συνάντηση του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.

Ο Κισίντα έφτασε στο Κίεβο το απόγευμα της Τρίτης, τοπική ώρα, και επισκέπτηκε επίσης την Μπούτσα, την μαρτυρική πόλη βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, που έχει γίνει συνώνυμη με τις ρωσικές φρικαλεότητες και τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Together with #Japan‘s PM Kishida Fumio @kishida230 we visited #Bucha which survived 🇷🇺 occupation last year.🇺🇦is grateful to government of 🇯🇵for helping us to overcome difficult winter& providing generators to our people.

With such partners as Japan, we will rebuild our country. pic.twitter.com/YXeHDaahjm

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 21, 2023