Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις σε επιδρομή στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής (PA).

Μεταξύ των τραυματιών, δύο φέρουν σοβαρά τραύματα, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν αυτήν τη στιγμή στον (προσφυγικό) καταυλισμό Τζενίν» στη βόρεια Δυτική Όχθη, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η κατάσταση ήταν ακόμη σε εξέλιξη.

Μάρτυρες δήλωσαν στο Al Jazeera ότι ένα σπίτι πολιορκήθηκε και χτυπήθηκε με βαρύ οπλισμό. Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ελικόπτερα πάνω από μια σειρά στρατιωτικών οχημάτων να εισέρχονται στην πόλη.

Η επιδρομή στην Τζενίν συνεχίζεται. «Ταυτόχρονα, μια άλλη επιδρομή διεξάγεται σε έναν άλλο καταυλισμό προσφύγων, ακριβώς νότια της Ναμπλούς», δήλωσε η Σάρα Χαϊράτ του Al Jazeera, ανταποκρίτρια στη Ραμάλα.

#Jenin now during the on going Israeli agression.#PalYouth pic.twitter.com/J6YQ5niGGE

— PalYouth (@PalYouth4News) March 7, 2023