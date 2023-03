Συγκλονισμένος από τη φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους δηλώνει σε ανάρτησή του ο βασιλιάς της Βρετανίας, Κάρολος.

Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρει πως οι προσευχές εκείνου και της συζύγου του είναι με όσους έχουν επηρεαστεί από την τραγωδία.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η σύζυγός μου κι εγώ είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι για τα νέα του θανατηφόρου δυστυχήματος με τα δύο τρένα στη Βόρεια Ελλάδα και θα θέλαμε να εκφράσουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων αυτών που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους» σημειώνει σε επίσημη ανακοίνωσή του ο βασιλιάς Κάρολος.

«Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μας στην Ελλάδα δεχόμασταν πάντα την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία του ελληνικού λαού και οι σκέψεις και οι προσευχές μας και η συμπαράστασή μας είναι με όλους όσοι επηρεάζονται από αυτή την τρομακτική τραγωδία» συνεχίζει.

A message of condolence from His Majesty The King to the President of Greece following the train crash in Northern Greece:

