Νέα σελίδα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο καθώς ο εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου, Μαρκ Λάσρι, πούλησε το μερίδιό του έναντι 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα αδέρφια Τζίμι και Ντι Χάσλαμ.

Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσό σε αγοραπωλησία ομάδας του ΝΒΑ, μετά τα 4.1 δις που κόστισε η απόκτηση των Φοίνιξ Σανς στον Ματ Ίσμπια.

Όσο για τους νέους ιδιοκτήτες των «Ελαφιών», δεν είναι η πρώτη φορά που επενδύουν στον χώρο του αθλητισμού αφού έχουν στην κατοχή τους μία από τις διασημότερες ομάδες στο NFL, τους Κλίβελαντ Μπράουνς, αλλά και το Κολόμπους Κρου στο MLS.

Το μόνο που μένει πλέον είναι η έγκριση από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόκειται για ένα σούπερ deal από τον Λάσρι ο οποίος αγόρασε στους Μπακς το 2014, μαζί με τον Γουές Έντενς, έναντι 550 εκατομμυρίων δολαρίων και εννιά χρόνια αργότερα θα εισπράξει ένα πολλαπλάσιο ποσό. Αφήνει βέβαια την ομάδα με νέο γήπεδο, εξαιρετικές εγκαταστάσεις και ένα πρωτάθλημα μετά από 50 ολόκληρα χρόνια.

Milwaukee Bucks co-owner Marc Lasry has reached an agreement to sell his portion of the Bucks to Cleveland Browns owners Jimmy and Dee Haslam for a $3.5 billion valuation, sources told ESPN.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) February 27, 2023