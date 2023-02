Ρεκόρ ασίστ και διάστρεμμα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς, αποχώρησε από τον αγώνα της Πέμπτης, αφού υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό καρπό στην αρχή της δεύτερης περιόδου.

Ο Αντετοκούνμπο προσγειώθηκε άτσαλα όταν προσπάθησε να μπλοκάρει το σουτ του γκαρντ των Μπουλς, Κόμπι Γουάιτ. Έμεινε για λίγο στο έδαφος, κάνοντας γκριμάτσες από τον πόνο πριν πάει στα αποδυτήρια. Ένα διάστρεμμα στον καρπό στην αρχή της αναμέτρησης έβαλε τέλος στη βραδιά του.

Ο δύο φορές MVP, όμως, πρώτα πρόλαβε να σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ για τους Μπακς. Πριν τραυματιστεί, ο Αντετοκούνμπο κατέκτησε την πρωτιά στις ασίστ της ομάδα και οι Μπακς κατέκτησαν τη 12η συνεχόμενη νίκη τους, κερδίζοντας τους Σικάγο Μπουλς με 112-100 το βράδυ της Πέμπτης.

This replay angle shows Giannis running into the stanchion after trying to get the chasedown block on Coby White.pic.twitter.com/YdDxRIfcMv

