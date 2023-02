Παραιτείται η Πρωθυπουργός της Σκωτίας

Ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της η Πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, σε συνέντευξη τύπου στο Εδιμβούργο.

Η Στέρτζον, η οποία βρίσκεται εδώ και οκτώ χρόνια στην εξουσία, έγινε ηγέτης του κυβερνώντος Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας μετά το δημοψήφισμα του 2014 για την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία, κατά το οποίο οι πολίτες τάχθηκαν σε ποσοστό 55% έναντι 45% υπέρ της παραμονής της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη συνέντευξη τύπου δήλωσε πως είναι «η κατάλληλη στιγμή για μένα, για το κόμμα μου και για τη χώρα μου» και ότι έχει δώσει εντολή στο κόμμα της να ξεκινήσει τη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού, ενώ θα παραμείνει στη θέση της μέχρι τότε.

Η Στέρτζον περιέγραψε τον ρόλο της ως την «καλύτερη δουλειά στον κόσμο» αλλά και ένα «προνόμιο πέρα από κάθε μέτρο».

Δήλωσε «περήφανη» που είναι η πρώτη γυναίκα και η μακροβιότερη Πρωθυπουργός και αναγνώρισε ότι κάποιοι μπορεί να αισθάνονται ότι η αποχώρησή της είναι «πολύ νωρίς», όμως «στο μυαλό και στην καρδιά μου, ξέρω ότι η ώρα είναι τώρα».

Παραδέχθηκε ότι η απόφαση ήταν «πραγματικά δύσκολη» και πως «παλεύει» με αυτή «εδώ και μερικές εβδομάδες».

Πηγή κοντά στην κυρία Στέρτζον, την μακροβιότερη Πρωθυπουργό της Σκωτίας, είπε στο BBC ότι για εκείνη οκτώ χρόνια «ήταν αρκετά».

Nicola Sturgeon announces that she will step down as the first minister of Scotland, but will remain in office until her successor is elected

Read more: https://t.co/bsm1aP9l8l

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/grt8cR5vkj

— Sky News (@SkyNews) February 15, 2023