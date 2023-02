Τις προσπάθειες των ελλήνων διασωστών για τον απεγκλωβισμό πολιτών στην Τουρκία μετά τους φονικούς σεισμούς εκθειάζει και σήμερα ο γερμανικός τύπος, ενώ εκτιμά ότι η καταστροφή που έχει συγκλονίσει την χώρα τις τελευταίες ημέρες πρόκειται να επηρεάσει πολύ αρνητικά τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των εκλογών όπως αναφέρει η DW.

H Süddeutsche Zeitung κάνει ειδική μνεία στον Κωνσταντίνο Νίκα, ο οποίος «φαίνεται σε μία φωτογραφία, σοβαρός κι εξαντλημένος, να μεταφέρει μαζί με έναν Τούρκο διασώστη με παραλλαγή ένα εξάχρονο κορίτσι σε φορείο, το οποίο έχει μόλις βγάλει από τα ερείπια. Μια τέτοια φωτογραφία από μόνη της αποτελεί καλό οιωνό σε καιρούς πολιτικής έντασης μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Και είναι μία από τις ιστορίες εκείνες, που στις μεγαλύτερες καταστροφές, δίνουν ελπίδα μέσα στην κόλαση».

Αναποτελεσματική διαχείριση της καταστροφής από τον Ερντογάν

«Ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έχει ήδη κατηγορήσει τον Ερντογάν πως απέτυχε να προετοιμάσει τη χώρα για μία τέτοια καταστροφή, αλλά και πως κατασπατάλησε σε άλλους τομείς τον κρατικό προϋπολογισμό που προβλεπόταν για την προετοιμασία των υποδομών σε περιπτώσεις σεισμών» αναφέρει από την πλευρά της η Handelsblatt.

«Η αντιπολίτευση ασκεί δριμεία κριτική προς τον Ερντογάν αναφορικά με την αναποτελεσματική διαχείριση καταστροφών. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν πώς μονάδες της πυροσβεστικής από τους αντιπολιτευόμενους δήμους Κωνσταντινούπολης ή της Άγκυρας σώζουν παιδιά, επισκευάζουν λιμάνια και διαδρόμους κατεστραμμένων αεροδρομίων. Την Τετάρτη, οι λειτουργίες του twitter περιορίστηκαν δραστικά – και όσοι γνωρίζουν την τουρκική πολιτική σκηνή υποθέτουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να σταματήσει τη στροφή της κοινής γνώμης κατά του Ερντογάν» σχολιάζει η οικονομική εφημερίδα.

Στο μεταξύ στο hastag #ΕυχαριστουμεΕλλάδα οι Τούρκοι χρήστες του Twitter – από πολιτικούς και καλλιτέχνες μέχρι απλούς πολίτες – ευχαριστούν την ελληνική αποστολή που επιχειρεί στα συντρίμμια των φονικών σεισμών.

Dear Greeks, I will never forget this photo. You have a Turkish friend in Anatolia. I love you, stay healthy. #Greece #teşekkürleryunanistan pic.twitter.com/VR6m46ENbi

— Selçuk Demir (@selcukdemir3) February 8, 2023