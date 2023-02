Σεισμός Τουρκία: Πυροδοτήθηκαν φωτιές σε αγωγούς φυσικού αερίου

Φωτιές κατά μήκος αγωγών φυσικού αερίου φαίνεται να πυροδοτήθηκαν από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ.

Έχουν εμφανιστεί βίντεο που δείχνουν μεγάλες πυρκαγιές στη νότια Τουρκία, με τους κατοίκους να ισχυρίζονται ότι ο σεισμός προκάλεσε έκρηξη και ανάφλεξη εκτός ελέγχου στους αγωγούς φυσικού αερίου.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ δήλωσε σήμερα το πρωί ότι υπήρξαν σοβαρές ζημιές στην ενεργειακές υποδομές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών φυσικού αερίου κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, αλλά δεν ανέφερε συγκεκριμένα εκρήξεις.

Το BBC επιβεβαίωσε ότι ένα από τα βίντεο βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Χατάι, 170 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γκαζιαντέπ, όπου σημειώθηκε ο σεισμός.

Στο βίντεο οι δεντροστοιχίες και τα κτίρια ταιριάζουν με δορυφορικές εικόνες της κοιλάδας Αμίκ κοντά στο Χατάι.

🇹🇷#Earthquake in #Turkey.#Hatay: «Natural gas pipelines in Amik plain in Hatay burst with the force of the earthquake. Fire spread to the fields.» pic.twitter.com/POyQWaRavS

— Lenar (@Lerpc75) February 6, 2023