Το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι καταρρίφθηκε, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, αφού χτυπήθηκε, το μπαλόνι άρχισε να πέφτει.

VIDEO: US has downed the Chinese balloon off the Carolina coast and an operation is underway to recover the debris. pic.twitter.com/vokroY8Mle

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν θα προχωρήσει στο σχέδιό της να καταρρίψει το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι το οποίο πετούσε σήμερα πάνω από τη Νότια Καρολίνα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «θα ασχοληθούν» με το μπαλόνι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θα δώσει εντολή για την κατάρριψή του, περιορίστηκε σε ένα «θετικό» νεύμα, υψώνοντας τον αντίχειρά του.

BREAKING: US Joe Biden has confirmed that a suspected Chinese spy balloon has been «successfully taken down».

The balloon was shot down by an Air Force fighter aircraft, after US military jets were seen flying in the vicinityhttps://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/ljZAxNDZxX

— Sky News (@SkyNews) February 4, 2023