Για τα «σοβαρότερα επίπεδα γεωπολιτικής διαίρεσης και δυσπιστίας εδώ και δεκαετίες» κάνει λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Αντιμετωπίζουμε τα σοβαρότερα επίπεδα γεωπολιτικής διαίρεσης και δυσπιστίας εδώ και πολλές γενιές. Στο Νταβός, προέτρεψα τους ηγέτες να γεφυρώσουν τις διαιρέσεις και να αποκαταστήσουν τη συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έγραψε στο twitter ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην παρέμβασή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στην ελβετική πόλη.

We are facing the gravest levels of geopolitical division and mistrust in generations.

At Davos, I urged leaders to bridge divides and restore cooperation to advance peace, sustainable development and human rights.

— António Guterres (@antonioguterres) January 18, 2023