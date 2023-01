ΥΠΕΞ: Το μήνυμα για τη σουηδική προεδρία της ΕΕ

Μια παραγωγική θητεία στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ εύχεται στην κυβέρνηση της Σουηδίας το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύοντας ότι προσβλέπει στη συνεργασία προς το συμφέρον της ΕΕ και των πολιτών της, καθώς η Σουηδία αναλαμβάνει σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τσεχία για το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο Twitter, παράλληλα με τις καλύτερες ευχές στην Σουηδία, εκφράζει ευχαριστίες στην Τσεχία για την «επιτυχημένη προεδρία κατά τους τελευταίους 6 μήνες».

Today Sweden takes over the Presidency of the Council of the EU #EU2023SE. Our best wishes for a productive term & we look forward to working together in the interest of the🇪🇺& its citizens

Thank you @eu2022_cz for the successful presidency over the past 6 months@sweden2023eu pic.twitter.com/azfEsq12L1

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 1, 2023