Ο Λουκασένκο συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Μινσκ για διάφορα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες. 19.12.2022, 20:57 Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Δευτέρα (19/12) στο Μινσκ όπου είχε συνομιλίες με τον Λουκασένκο. Σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι η Λευκορωσία δεν είναι μόνο καλός γείτονας, αλλά και σύμμαχος και κατά συνέπεια όλα τα οικονομικά ζητήματα επιλύονται, προσθέτοντας: «Πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι έχουμε καταφέρει και να κάνουμε νέα σχέδια για το μέλλον». Υπογράμμισε επίσης, ότι ο εμπορικός τζίρος μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε να φτάσει το ρεκόρ των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2022, τονίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Λευκορωσία να αναπτύξει περαιτέρω πυρηνικά έργα. «Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε περαιτέρω τον πυρηνικό σταθμό» «Κατασκευάζουμε έναν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Το πρώτο μπλοκ λειτουργεί και αντικαθιστά περίπου 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου… Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτό το έργο, να εργαστούμε και να κατασκευάσουμε αντιδραστήρες. Ουκρανία: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αναβάλει τρεις φορές την χρονική έναρξη της εισβολής Αλλά, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια βιομηχανία, να εκπαιδεύσουμε εθνικό προσωπικό, να αναπτύξουμε την επιστήμη με τον κατάλληλο τρόπο», είπε. Τι ανέφερε ο Λουκασένκο Από την πλευρά του, ο Αλεξάντρ Λουκασένκο είπε ότι Λευκορωσία και Ρωσία, βρίσκουν απαντήσεις σε όλες τις απειλές ενώ αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, λέγοντας ότι «χάρη στην κοινή δουλειά, η Ρωσία και η Λευκορωσία κατάφεραν να ξεπεράσουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες της πίεσης των κυρώσεων». «Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναλάβουμε τα λάθη που έγιναν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ως εκ τούτου, άνευ όρων προτεραιότητά μας είναι η επίλυση ευαίσθητων οικονομικών ζητημάτων, με ευημερία για τον πληθυσμό» πρόσθεσε ο Λουκασένκο. «Οι δύσκολοι καιροί απαιτούν να έχουμε πολιτική βούληση και να επικεντρωθούμε στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε όλα τα θέματα της διμερούς ατζέντας», δήλωσε ο Λουκασένκο στον Πούτιν. «Τα κύρια θέματα τον τελευταίο καιρό ήταν τα θέματα άμυνας και ασφάλειας», πρόσθεσε. Σημείωσε ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι ανοιχτές στον διάλογο με άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών. «Ελπίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα ακούσουν τη φωνή της λογικής και θα προχωρήσουμε σε μια εποικοδομητική συζήτηση για τα θέματα της κοινής ασφάλειας και μελλοντικής παγκόσμιας τάξης».