Ένα από τα πιο δυνατά στηρίγματα στη ζωή της Εύας Καϊλή μαζί τον πατέρα της, Αλέξανδρο και τη μητέρα της, Μαρία, είναι η αδελφή της Μανταλένα. Οι δυο γυναίκες είναι αρκετά δεμένες, με τη Μανταλένα Καϊλή να στέκεται στο πλευρό της αδελφής της σε κάθε της βήμα. Ακόμα και τώρα που εις βάρος της Εύας Καϊλή εκκρεμούν βαρύτατες κατηγορίες.

Χθες το απόγευμα με μία ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του δικηγόρου της, κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η Μανταλένα Καϊλή, επεσήμανε πως η οικογένειά της ζει μία πρωτόγνωρη και οδυνηρή κατάσταση.

«Κατανοώντας και σεβόμενη το δικαιολογημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να πληροφορηθεί τα όσα συμβαίνουν με την αδελφή μου, δημοσιοποιώ όσα γνωρίζω μέχρι στιγμής.

Ζούμε ως οικογένεια μια πρωτόγνωρη και οδυνηρή κατάσταση διαβάζοντας από τα μέσα ενημέρωσης τις κατηγορίες, που αποδίδονται στην αδελφή μου. Επί των κατηγοριών αυτών, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση ακόμα από τους δικηγόρους, που χειρίζονται την υπόθεση στις Βρυξέλλες.

Γνωρίζοντας το ήθος και την προσωπικότητα της αδελφής μου, αδυνατώ να πιστέψω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι κατηγορίες και οι προθέσεις που της αποδίδονται. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφόρηση υπάρξει για την αδελφή μου, άμεσα θα ενημερώσω, σεβόμενη την διαχρονική εμπιστοσύνη, την υποστήριξη των συμπολιτών μας στο πρόσωπο της και αντιλαμβανόμενη πόσο δυσαρεστημένοι θα νοιώθουν τώρα. Η Δικαιοσύνη θα κρίνει και θα σεβαστούμε απόλυτα την απόφαση της» ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ποια είναι η Μανταλένα Καϊλή

Η Μανταλένα Καϊλή είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ναυτιλίας, από το City Law School, University of London, UK. Η βασική πρωτοβουλία της είναι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομικού Παρατηρητηρίου για τις Νέες Τεχνολογίες (European Law Observatory on New Technologies-ELONTech) , για τους νομικούς και τεχνολόγους επιστήμονες και ερευνητές, με στόχο την παρακολούθηση και επικοινωνία των ευρωπαϊκών νομοθετικών εξελίξεων για τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης.

Η Μανταλένα Καϊλή είναι σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας.

Είναι ιδρυτικό μέλος μίας μη κερδοσκοπικής πλατφόρμας, η οποία υλοποιεί και υποστηρίζει με στρατηγική επικοινωνίας πρότζεκτ κοινωνικής καινοτομίας, με θεματικές: ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία ανηλίκων, ενδυνάμωση γυναικών, τέχνης και τεχνολογίας, αγροοικονομία-τεχνολογία και οικολογία, νεοφυή επιχειρηματικότητα, γαλάζια οικονομία, και εκπαιδευτικά προγράμματα για δημιουργική σκέψη.

Στις 30 Ιουνίου του 2016, η Μανταλένα Καϊλή ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Στέργιου Σουγιουτζόγλου. Το μυστήριο τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Κεφαλάρι.

Η Μανταλένα Καϊλή στήριζε την αδερφή της μέσα από τα social media και στους προεκλογικούς της αγώνες, αναρτώντας φωτογραφίες από ομιλίες της και προτρέποντας τον κόσμο να στηρίξει με την ψήφο του την αδελφή της.