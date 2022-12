FILE PHOTO: View of European Parliament chamber before plenary session in Brussels, Belgium November 23, 2020. Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS/File Photo

Το σκάνδαλο διαφθοράς ή με μία λέξη Qatargate «αδυνατίζει» την ίδια την Ευρώπη. 12.12.2022, 22:11 Το Qatargate συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα να υπόσχεται σήμερα ότι «δεν θα κουκουλώσουμε τίποτα» και αρκετούς από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να σημειώνουν ότι οι πολίτες της Ευρώπης έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωβουλή. Το Euronews σε άρθρο του σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς, για το οποίο κατηγορείται και η Εύα Καϊλή, σημειώνει ότι είναι μια «ντροπή που αδυνατίζει την Ευρώπη». «Πολύ σοβαρές κατηγορίες» Η σύλληψη και η απαγγελία κατηγοριών σε τέσσερα άτομα σε σχέση με έρευνα κατά της διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένα κράτος του Κόλπου, που λέγεται ότι είναι το Κατάρ, θα μπορούσε να ταρακουνήσει συθέμελα τις Βρυξέλλες, γράφει το γνωστό Μέσο. Πόσο θα διαρκέσει η προφυλάκιση της Καϊλή Ορισμένοι ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων και μία από τις αντιπροέδρους του Κοινοβουλίου, η Εύα Καϊλή, η οποία τέθηκε υπό κράτηση την Κυριακή, έχουν κατηγορηθεί ότι δέχθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά από χώρα του Κόλπου, η οποία φέρεται να είναι το Κατάρ που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Ντόχα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υπενθυμίζει το Euronews. Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, χαρακτήρισε τις τελευταίες εξελίξεις ως «πολύ ανησυχητικές», καθώς έφθασε για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες σήμερα Δευτέρα. «Διεξάγεται έρευνα και την παρακολουθούμε», δήλωσε. «Πρόκειται για πολύ σοβαρές κατηγορίες». Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε ότι πρέπει να επιβληθεί «όλη η ισχύς του νόμου» στην υπόθεση. «Πρόκειται για την αξιοπιστία της Ευρώπης, οπότε αυτό πρέπει να προκαλέσει συνέπειες σε διάφορους τομείς», δήλωσε η ίδια. «Πρόκειται για ένα σκάνδαλο που πρέπει να φτάσουμε στον βυθό του, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί», δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών, Σάιμον Κόουβινεϊ, ζητώντας «πλήρη και διαφανή έρευνα». Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε τη Δευτέρα στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Εύας Καϊλή, τονίζεται στο άρθρο, ενώ η ευρωβουλευτής έχει διαγραφεί από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και από το ΠΑΣΟΚ. Ο συμπρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φίλιπ Λάμπερτς, ζήτησε να διεξαχθεί κοινοβουλευτική έρευνα και να τεθεί το θέμα της διαφθοράς αυτή την εβδομάδα στην τελευταία για φέτος σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωβουλής. «Μεγάλο έργο αποκατάστασης» Ο Νιλς Φούγκλσανγκ, ευρωβουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Δανίας, επεσήμανε τις επιζήμιες επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό το σκάνδαλο στην ΕΕ. «Αν μπορούμε να εξαγοραστούμε, αν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλοι πολιτικοί μπορούν να εξαγοραστούν για να λένε ορισμένα πράγματα, να ψηφίζουν με ορισμένους τρόπους, είναι ντροπή και κάνει την Ευρώπη πιο αδύναμη», δήλωσε στο Euronews. «Έτσι, είναι προς το συμφέρον όλων μας να βρούμε την άκρη του νήματος και να θεσπίσουμε κανόνες για να διασφαλίσουμε ότι τέτοια πράγματα δεν θα πρέπει να συμβούν ποτέ (σ.σ. ξανά)… Αυτό (σ.σ. που συνέβη) είναι πολύ λάθος και έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο έργο επανόρθωσης», πρόσθεσε. Η υπόθεση αυτή είναι «ντροπιαστική και απαράδεκτη» και βλάπτει «πολύ σοβαρά» τη φήμη του Κοινοβουλίου, δήλωσε την Κυριακή ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Πάολο Τζεντιλόνι. Γάλλοι αριστεροί πολιτικοί καυτηρίασαν το «πολύ σοβαρό σκάνδαλο», με την ευρωβουλευτή Μανόν Ομπρί να απαιτεί συζήτηση για το θέμα και να επικρίνει το «επιθετικό lobbying» του Κατάρ. Η ΕΕ «πρέπει να ενισχύσει τους νόμους κατά της διαφθοράς» Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν, στον απόηχο του σκανδάλου, ότι η ΕΕ θα πρέπει τώρα να ενισχύσει τη νομοθεσία της για την καταπολέμηση της διαφθοράς. «Θα πίστευα – και πιστεύω – ότι θα ήταν πολύ σημαντικό η ΕΕ να σκεφτεί σοβαρά αυτά τα ζητήματα και να προετοιμαστεί για τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον», δήλωσε στο Euronews ο Ταμάς Λάτμαν, ειδικός σε θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. «(σ.σ. Θα πρέπει) να προτείνει κάποιου είδους δική της νομοθεσία για τον χειρισμό τέτοιων καταστάσεων και να καταστήσει την πιθανή συνεργασία με τις αρχές των κρατών-μελών πολύ πιο απρόσκοπτη και, σε κάποιο βαθμό, πιο εγγυημένη», σημειώνει ο ίδιος. Πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, η Ευρωβουλή εξέταζε το ενδεχόμενο να εισέρχονται οι πολίτες του Κατάρ στη ζώνη Σένγκεν χωρίς βίζα. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι ζήτησαν έκτοτε την αναστολή της ψηφοφορίας επί του θέματος. Οι ισχυρισμοί έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για το Κατάρ, καθώς φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το κράτος του Κόλπου είχε ήδη να αντιμετωπίσει ισχυρισμούς σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, σημειώνει το Euronews. «Οποιοσδήποτε ισχυρισμός για παραπτώματα εκ μέρους του κράτους του Κατάρ μαρτυρά σοβαρή παραπληροφόρηση», δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος του Κατάρ στο AFP το Σάββατο. 