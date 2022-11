Ποινές ισόβιας κάθειρξης επέβαλε την Πέμπτη ολλανδικό δικαστήριο σε δύο Ρώσους και έναν ουκρανό αυτονομιστή για την κατάρριψη της επιβατικής πτήσης MH17 της Malaysia Airlines πάνω από την Ουκρανία το 2014, στη διάρκεια της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης για την προσάρτηση της Κριμαίας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία των 298 επιβαινόντων.

Πρόκειται για τους Ρώσους Ιγκόρ Γκιρκίν, Σεργκέι Ντουμπίνσκι και τον Ουκρανό Λεοντίν Χαρτσένκο. Ο τέταρτος ύποπτος που δικάστηκε, ο Ρώσος Ολεγκ Πουλάτοφ, αθωώθηκε.

«Η τιμωρία για όλες τις ρωσικές φρικαλεότητες -τόσο του παρόντος όσο και του παρελθόντος- θα είναι αναπόφευκτη», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter.

Important court decision in The Hague. First sentences for the perpetrators of #MH17 downing. Holding to account masterminds is crucial too, as the feeling of impunity leads to new crimes. We must dispel this illusion. Punishment for all RF’s atrocities then & now is inevitable.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2022