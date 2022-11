Ινδονησία: «Στο νοσοκομείο εκτάκτως ο Λαβρόφ» – Τι λέει η Μόσχα

Στο νοσοκομείο φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, λίγη ώρα μετά την άφιξή του στη Σύνοδο των G-20, στο Μπαλί, της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα, ο Λαβρόφ , υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to hospital after arriving at the G-20 summit in Bali https://t.co/om9wWG7U7E pic.twitter.com/eJSnKp8LJC

— Bloomberg (@business) November 14, 2022