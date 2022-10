Την εκλογή Λούλα στη Βραζιλία χαιρέτισαν οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα με τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλούν για ήττα της ακροδεξιάς -έστω και οριακή- επισημαίνοντας ότι η νίκη Λούλα είναι νίκη για τη δημοκρατία.

Στον ζωτικό ρόλο της Βραζιλίας στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίροντας τον Λούλα για την εκλογική του νίκη.

«Συγχαρητήρια @LulaOficial για τη νίκη σας στις εκλογές της Βραζιλίας. Η Βραζιλία έχει ζωτικό ρόλο να διαδραματίσει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, ιδίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια και το εμπόριο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα».

Congratulations @LulaOficial on your victory in Brazil’s elections. Brazil has a vital role to play in addressing the global challenges we face, especially when it comes to climate change, food security and trade. I wish you every success in your new duties.

