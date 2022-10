Τα πυρά της Τουρκίας συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή τις αναφορές στην έκθεση – καταπέλτη της Κομισιόν για την Τουρκία και τις απειλές της προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στην ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για έκθεση δίχως όραμα και για προκατειλημμένη στάση της ΕΕ έναντι της Άγκυρας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η έκθεση της Κομισιόν αντικατοπτρίζει τις «παράνομες και μαξιμαλιστικές» απόψεις των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Κύπρου.

European Commission report reflects Greek and Greek Cypriots’ illegal and maximalist views on Eastern Med, Aegean, and Cyprus issues, says Turkish Foreign Ministry

