Νίκος Δένδιας: Για Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη συζήτησε με Γαλλία και Ισραήλ

«Μπαράζ» διπλωματικών επαφών έχει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τη φερόμενη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για την εκμετάλλευση της λιβυκών ΑΟΖ από την Τουρκία.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, με τον οποίο συζήτησαν, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του ο ΥΠΕΞ, «τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη».

Συναντήθηκα με τον Πρέσβη της Γαλλίας P.Maisonnave @GreeceMFA, με τον οποίο συζητήσαμε σχετικά με τις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη – Ι met today with #France Ambassador Patrick Maisonnave @GreeceMFA to discuss developments in #EasternMediterranean & #Libya pic.twitter.com/tIMNRYZWo3

