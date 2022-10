Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ανετράπη και έπεσε σε λίμνη του Ουτάρ Πραντές στη βόρεια Ινδία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του ομόσπονδου κρατιδίου.

Το πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Κανπούρ.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι που επέστρεφαν από προσκύνημα σε ναό, εξετράπη της πορείας του – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – ανατράπηκε και έπεσε μέσα στη λίμνη.

Ανάμεσα στους νεκρούς υπήρχαν γυναίκες και παιδιά.

Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε: «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όλους όσοι έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Προσεύχομαι για τους τραυματίες» και συμπλήρωσε πως οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί δείχνουν επιβάτες που μεταφέρονται εσπευσμένα στα νοσοκομεία.

Tragic accident #Kanpur: Tractor trolley full of devotees overturned, 24 people died, more women and children died#Kanpur #Kanpurdehatpolice pic.twitter.com/MNgmCyaZLP

