O OT στη ΔΕΘ: Τα πράσινα και έξυπνα projects της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο ΟΤ και ο δημοσιογράφος Χρήστος Κολώνας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναπτύσσει έξυπνες δράσεις και πράσινες πρωτοβουλίες, που είναι το ζητούμενο για το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή η κυκλική οικονομία και η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.





Το νότιο Αιγαίο έχει αναπτύξει σημαντικές τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως είναι το Rhodes Co-Lab, βάσει του οποίου ο ηγέτης στον παγκόσμιο τουρισμό, η TUI έχει επιλέξει τη Ρόδο για να γίνει το πρώτο ολιστικό μοντέλο βιώσιμου παγκοσμίως προορισμού.

Στη περιφέρεια αυτή υπάρχει και το project της Χάλκης, το Gr-Eco Island, οι δράσεις του οποίου είχαν εγκαινιαστεί πέρυσι από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Το ακριτικό αυτό νησί είναι το πρώτο που εγκαινιάζει αυτή την πράσινη πρωτοβουλία ώστε να είναι ενεργειακά αυτόνομο και να εφαρμόζει έξυπνες τεχνολογίες στη καθημερινότητα των πολιτών.

Επίσης αναπτύσσεται η άλλη πρωτοβουλία στο νησί της Τήλου, το Just Go Zero . Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων, δεν έχουμε πλέον τη μέθοδο ταφής των απορριμμάτων.

Η δράση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νοτίου Αιγαίου και την εταιρεία χορηγό την Polygreen

Επίσης στην Αστυπάλαια υπάρχει το project «Smart & Sustainable Island». Στόχος είναι αυτό το νησί, η πεταλούδα του Αιγαίου όπως ονομάζεται, να μετατραπεί σε υπόδειγμα πράσινης κινητικότητας και κυκλικής οικονομίας μέσα από την ηλεκτροκίνηση και την λειτουργία ΑΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μεταξύ των 13 περιφερειών, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία καταγράφηκε αύξηση του πληθυσμού.

Επίσης, η συγκεκριμένη περιφέρεια ήταν η πρώτη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων από το ΕΣΠΑ.