FILE PHOTO: The OPEC logo pictured ahead of an informal meeting between members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) in Algiers, Algeria, September 28, 2016. REUTERS/Ramzi Boudina/File Photo

Αμετάβλητες θα διατηρήσει, κατά πάσα πιθανότητα, ο ΟΠΕΚ+ στη συνάντηση της Δευτέρας τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου για τον Οκτώβριο. Αυτό δήλωσαν τρεις πηγές από τον οργανισμό στο Reuters, αν και άλλοι παράγοντες δεν απέκλειαν μείωση της παραγωγής για να στηρίξουν τις τιμές που έχουν διολισθήσει από τα υψηλά επίπεδα που είχαν φθάσει το προηγούμενο διάστημα. Ο παράγοντας «Ιράν» Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοι του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, γνωστός ως ΟΠΕΚ+, συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου εν μέσω αναταράξεων στη ζήτηση πετρελαίου αλλά και μιας ενδεχόμενης αύξησης της προσφοράς αργού, εάν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ρεύμα: Το ελληνικό μοντέλο «μπούσουλας» της ΕΕ για τις παρεμβάσεις Η Ρωσία από την πλευρά της δεν υποστηρίζει μία ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής πετρελαίου κατά την τρέχουσα περίοδο, ενώ είναι πιθανό ο ΟΠΕΚ+ να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή του, καθώς θα συνεδριάσει αύριο, όπως ανέφερε σήμερα, η εφημερίδα “The Wall Street Journal” επικαλούμενη πηγές που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση. Οι φόβοι για ύφεση ρίχνουν τις τιμές Το αργό μπρεντ έχει πέσει στα 95 δολάρια περίπου το βαρέλι από τα 120 δολάρια τον Ιούνιο, λόγω των φόβων για οικονομική επιβράδυνση και ύφεση στη Δύση. Το Ιράν αναμένεται να προσθέσει 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα στην προσφορά ή το 1% της παγκόσμιας ζήτησης, εάν χαλαρώσουν οι κυρώσεις. Τον περασμένο μήνα ο κορυφαίος παραγωγός του ΟΠΕΚ, η Σαουδική Αραβία, επισήμανε το ενδεχόμενο μείωσης της παραγωγής για την εξισορρόπηση της αγοράς. Η προσφορά παραμένει περιορισμένη, με πολλά κράτη του ΟΠΕΚ να παράγουν κάτω από τους στόχους και τις νέες δυτικές κυρώσεις να απειλούν τις ρωσικές εξαγωγές. Ρωσία και G7 Στο μεταξύ η Ρωσία επανέλαβε την Παρασκευή ότι θα σταματήσει να προμηθεύει πετρέλαιο σε χώρες που υποστηρίζουν την ιδέα του περιορισμού της τιμής των ρωσικών ενεργειακών προμηθειών εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, οι υπουργοί Οικονομικών του G7 αποφάσισαν να προχωρήσουν στην επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού αργού και των πετρελαϊκών προϊόντων, χωρίς σε πρώτη φάση να δώσουν λεπτομέρειες για το ύψος της τιμής. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share