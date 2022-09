Employees work at the Alexander Zhagrin oilfield operated by Gazprom Neft in Khanty-Mansi Autonomous Area–Yugra, Russia, in this picture released August 30, 2022. Stoyan Vassev/Press service of Gazprom Neft/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

H Ρωσία δείχνει έτοιμη να επαναλάβει αύριο, Σάββατο, τις παραδόσεις της φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord Stream, μετά μια σύντομη τριήμερη συντήρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο διαχειριστής του αγωγού φυσικού αερίου. Οι προμήθειες θα προχωρήσουν όπως είναι προγραμματισμένο Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom αναμένεται να ξαναρχίσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 1 στη Γερμανία το Σάββατο, δήλωσαν σήμερα δύο καλά ενημερωμένες πηγές για τα σχέδια της Gazprom. Ο Nord Stream 1 που περνά κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα για να εφοδιάζει τη Γερμανία και άλλες χώρες, λειτουργούσε με το 20% της δυναμικότητάς του ακόμη και πριν τη διακοπή της ροής του για τρεις ημέρες αυτή την εβδομάδα. Οι παραδόσεις αναμένεται να αρχίσουν αύριο, στις 04.00 ώρα Ελλάδας. Η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε ύφεση, εκτιμούν οικονομολόγοι «Οι προμήθειες θα προχωρήσουν» όπως είναι προγραμματισμένο, δήλωσε μια από τις πηγές στο Reuters. Νέες διαταραχές Η Μόσχα θεωρεί ότι οι κυρώσεις, που επιβλήθηκαν από τη Δύση μετά την αποστολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, ευθύνονται για την παρεμπόδιση των επιχειρήσεων ρουτίνας και συντήρησης του Nord Stream 1. Οι Βρυξέλλες δηλώνουν ότι αυτό είναι ένα πρόσχημα και η Ρωσία χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως οικονομικό όπλο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντίμτρι Πεσκόφ προκάλεσε σήμερα νέες ανησυχίες, δηλώνοντας ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες διαταραχές στις παραδόσεις μέσω του Nord Stream 1. Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share