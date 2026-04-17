Άρδην έχει αλλάξει το κλίμα αυτήν την ώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς είναι ορατό το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ για όσο διαρκεί η κατάπαυση του πυρός.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,54% στις 2.309,98 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 187,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 28 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,77% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.890,17 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 4,24% στις 2.727,95 μονάδες.

Το Ιράν ανοίγει το Ορμούζ

Το κλίμα στην ελληνική αγορά έχει βελτιωθεί ραγδαία, την ώρα που το Ιράν φαίνεται να εξετάζει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία. Μια εξέλιξη που ενδεχομένως θα δώσει νέα ώθηση στις αγοράς, παρά το ότι συνδέεται με το όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας την Πέμπτη, περιέγραψε την εξέλιξη της σύγκρουσης ως «εξαιρετικά ομαλή», ενώ οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε επισημάνει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί «έντονα μια συμφωνία».

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank σημειώνει άλμα 5,77%, με τη Eurobank να είναι στο +4,20% και την Πειραιώς στο +4,01%. Άνω του 3% είναι τα κέρδη σε Βιοχάλκο, Εθνική και Cenergy, και άνω του 2% σε Optima Bank, Jumbo και ΕΛΧΑ. Στο +1,72% είναι η Κύπρου και στο +1,51% ο Τιτάν, ενώ ήπια ανοδικά οι Aegean, Melten, Aktor και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η Motor Oil χάνει 4,39%, με τον Σαράντη να είναι στο -3,08% και τη Helleniq Energy στο -2,51%. Άνω του 1% είναι η πτώση σε ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Coca Cola, Allwyn, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ και ΔΑΑ.

