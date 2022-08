Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 3 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη βόμβας σε τέμενος

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από είκοσι άλλοι τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη στην έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας σε ισλαμικό τέμενος στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, δήλωσαν πηγές προσκείμενες στην αστυνομία και σε νοσοκομείο (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Η έκρηξη έγινε «μέσα σε τζαμί (…) κατά τη διάρκεια της εσπερινής προσευχής» στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαλίντ Ζαντράν, κάνοντας λόγο για «τραυματίες», αλλά χωρίς να είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων.

Η ιταλική ΜΚΟ Emergency, η οποία διαχειρίζεται νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα, ανέφερε ότι διακομίστηκαν σε αυτό 27 τραυματίες, ανάμεσά τους επτάχρονο παιδί. Αργότερα, ανέφερε ότι τρεις τραυματίες υπέκυψαν.

At least a dozen people killed and over 20 injured in a huge blast in a mosque in the Afghan capital #Kabul this evening. pic.twitter.com/8pzm4ZxIMM

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 17, 2022