Μετά το κάζο στην πρεμιέρα της Premier League από την Μπράιτον μέσα στο «Old Trafford» ο εφιάλτης συνεχίστηκε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο «Community Stadium» του Λονδίνου. Εκεί όπου η υπέροχη Μπρέντφορντ διέσυρε με τέσσερα γκολ (σε 25 λεπτά) από το πρώτο ημίχρονο τον θίασο με τη λαχανί φανέλα και τον άφησε ουραγό στη βαθμολογία μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Απίθανη γκάφα από τον Ντε Χέα στο πρώτο γκολ, τραγικά λάθη από την άμυνα της ομάδας του Τεν Χαγκ που κοίταζε από τον πάγκο χωρίς να πιστεύει όσα έβλεπε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Premier League δέχθηκε τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο η Γιουνάιτεντ που συνεχίζει να καταγράφει ακάθεκτη το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Και όλα αυτά ενώ την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί τη Λίβερπουλ (22/8) από την οποία πέρσι μέτρησε εννιά γκολ παθητικό σε δύο ματς.

Manchester United have conceded four goals in the first half of a Premier League away game for the first time in their history. 🤯 pic.twitter.com/bdWCj7ZEzV

— Squawka (@Squawka) August 13, 2022