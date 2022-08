Η Νάνσι Πελόζι, φθάνοντας στην Ταϊβάν, δήλωσε ότι με την επίσκεψή της στην Ταϊπέι, τιμά την δέσμευση των ΗΠΑ στην Δημοκρατία.

Με αναρτήσεις της στο Twitter, η Νάνσι Πελόζι σημειώνει, μάλιστα, πως σκοπός της επίσκεψής της, επίσης, είναι «η επαναβεβαίωση πως οι ελευθερίες στην Ταϊβάν – και σε όλες τις δημοκρατίες – πρέπει να γίνονται σεβαστές».

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.

Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022